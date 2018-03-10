السلطات التونسية تضرب الدواعش من جديد بقبضة من حديد

عين ليبيا

أعلنت السلطات التونسية عن اعتقالها لأربعة عناصر إرهابية بمحافظات قابس ومدنين وسوسة.

حيث صرحت وزارة الداخلية التونسية «أن وحداتها بمدينة مارث من محافظة قابس ألقت القبض على عنصر إرهابي اعترف أنه ينوي التسلل نحو بلد مجاور للالتحاق بإحدى التنظيمات الإرهابية بمساعدة عنصر إرهابي آخر ينتمي الى إحدى الجماعات المسلحة كان يزور تونس وهو ما تم القبض عليه لاحقا بمدينة بنقردان».

كما أن وحدات وزارة الداخلية التونسية بمحافظة سوسة ألقت القبض على رجل وامرأة من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وبالتحري معهما اعترفا بتواصلهما عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتناول مواضيع ذات منحى تكفيري.