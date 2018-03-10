القوات التركية على مشارف عفرين السورية

عين ليبيا

أعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أن القوات التركية ومقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة أحاطوا بالمنطقة التي يسيطر عليها الأكراد السوريين في شمال غرب سوريا، وهم على وشك دخولها، الأمر الذي نفته وحدات الشعب الكردية.

هذا ونفت وحدات حماية الشعب الكردية حصار القوات التركية للمدينة، وقالت إن قوات تركيا تبعد بنحو خمسة عشر كيلومتراً عن المدينة.

في سياق متصل ذكرت مصادر ميدانية وصول تعزيزات عسكرية من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا إلى عفرين، دعماً لوحدات حماية الشعب الكردي في صد محاولات تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.