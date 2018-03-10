الاتحاد الأوروبي يهاجم إسرائيل ويصف قانوناً أصدرته بالخطير للغاية

عين ليبيا

رفض الاتحاد الأوروبي بشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يخول وزير الداخلية مصادرة حق المقدسيين في الإقامة في القدس المحتلة، بذريعة عدم الولاء لإسرائيل والمشاركة في عمليات عدائية.

هذا وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره بشأن القرار الإسرائيلي أن القانون خطير للغاية، وقال إنه يقوّض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية مما يزيد من تعقيد احتمالات تطبيق حلّ الدولتين.

وكشف الاتحاد أن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية أكثر خطورة مما هو عليه اليوم.

كما أكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية، وأنه لا يعتبرها جزءاً من أراضي إسرائيل، مشدداً أنه سيراقب تطبيق القانون الجديد.

في سياق متصل يعتبر القانون الإسرائيلي -الذي أقره الكنيست الثلاثاء الماضي- أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس الشرقية مقيمون وليسوا مواطنين.