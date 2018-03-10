متظاهرين إيرانيين غاضبين يهاجمون سفارة بلادهم في بريطانيا

عين ليبيا

كشف السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد أن عناصر تابعة للمرجع الديني الشيعي صادق الشيرازي هاجموا الجمعة مقر سفارة إيران في لندن، فيما احتجت طهران على عملية الاقتحام، وتحدثت عن اعتذار بريطاني.

وصرح بعيدي نجاد أن مؤيدي الشيرازي اقتحموا السفارة وأنزلوا العلم الإيراني ورددوا شعارات منددة بإيران، وتابع أنهم كانوا يحملون عصيّاً، مشيراً إلى أن قوات الأمن تدخلت لتفريقهم، كما أظهرت تسجيلات مصورة في موقع تويتر عددا من المقتحمين وهم يلوحون برايات داخل مبنى السفارة.

هذا ويأتي اقتحام السفارة الإيرانية في لندن بعد اعتقال السلطات الإيرانية حسين صادق الشيرازي، نجل آية الله صادق الشيرازي، في مدينة قم بسبب كلمة انتقد فيها إيران ونظام ولاية الفقيه.