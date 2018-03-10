قناة العربية تكشف عن ثلاثة اسماء هي الأقرب لتولي منصب رئيس الدولة في ليبيا

عين ليبيا

كشفت قناة العربية عن طريق تقرير مكتوب قامت بنشره في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أن هناك ثلاثة شخصيات ليبية هي الأقرب لتولي منصب رئيس الدولة في ليبيا، وذكر موقع القناة أن الشخصيات المتوقع خوضها انتخابات الرئاسة في ليبيا هم سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، وعبد الرحمن السويحلي.

وأشار التقرير الذي تناول كل شخصية على حدى، أن سيف الإسلام هو المرشح المحتمل لأنصار النظام السابق، وخليفة حفتر رغم شعبيته في الشرق إلا أن هناك ملايين النظرات المحلية والدولية التي ترى في حفتر صورة الجنرال العسكري وقائد الجيش فقط.

وتطرق التقرير ايضاً إلى «عبد الرحمن السويحلي» حيث ذُكر فيه: «يتوقع أن يكون عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة من ضمن الأسماء المرشحة بقوة للانتخابات الرئاسية رغم أنه لم يعلن ذلك بعد، إلاّ أن تحركاته الأخيرة داخلياً وخارجياً مؤشر على أنه سيكون من ضمن قيادات الصف الأول التي ستتربع على عرش المشهد السياسي في ليبيا خلال الفترة المقبلة».

وأضاف التقرير: «يُعتبر عبد الرحمن السويحلي من أشد المعارضين لنظام معمر القذافي منذ سبعينيات القرن الماضي ومن المحرضين ضده عبر وسائل الإعلام، حيث يرى مؤيدوه أنه يتمتع بكاريزما وخبرة سياسية وحنكة في اتخاذ القرارات، تؤهله لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة».