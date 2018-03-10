وزارة الدفاع الأمريكية تُعلن إجراء عرض عسكري بواشنطن نوفمبر المقبل

عين ليبيا
ذكرت وزارة الدفاع الاميركية الجمعة أنه سيتم اجراء عرض عسكري بواشنطن في 11 نوفمبر، في اليوم الذي يتم فيه احياء ذكرى قدامى المحاربين بحسب فرانس برس.
وهذا العرض مستوحى من العرض العسكري الفرنسي الذي ينظم في الرابع عشر من يوليو وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد عبر عن الرغبة باجرائه.
والعرض العسكري الاميركي “سيُركز على إسهامات قدامى المحاربين منذ حرب الاستقلال وحرب العام 1812 حتى اليوم، مع التشديد على ثمن الحرية”، وفقًا لما جاء في مذكرة موقعة من قبل مسؤول كبير في البنتاغون نشرتها وزارة الدفاع.