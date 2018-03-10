الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يُغرم «غوارديولا» بسبب التضامن مع «كاتالونيا»

عين ليبيا

قرَّر الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي 20 ألف جنيه استرليني بسبب ارتداء شارة صفراء خلال مباراة فريقه الأخيرة في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام ويغان أثليتيك بحسب بي بي سي .

وارتدى غوارديولا الشارة الصفراء والتي تعني التضامن مع المعتقلين في إقليم كتالونيا بسبب المطالبة بانفصال الإقليم عن إسبانيا وتعتبر شارة سياسية الأمر الذي يمنعه الإتحاد الانجليزي في المبارايات التي ينظمها.

وأقر غوارديولا بالفعل وقبل عقوبة الاتحاد الانجليزي الذي يمنح الرياضيين مهلة لتفسير تصرفاتهم قبل إصدار العقوبة وفي حال الإمتناع عن الرد يعتبر الإتحاد أن الرياضي يقر بما فعل ويقبل العقوبة.