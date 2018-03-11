رئيس الهيئة العامة للثقافة يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

عين ليبيا

التقى رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة الأستاذ حسن أونيس، في طرابلس، يوم الخميس 8 مارس 2018، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة.

ذلك على هامش حضورهما لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة وتدشين حملة ” ليبيا السلام”.

وجرى خلال هذه اللقاء، بحث العديد من الموضوعات محل عمل الهيئة العامة للثقافة، خاصة تلك المتعلقة بالمصالحة المجتمعية والمحافظة على التراث الشعبي وصيانته وحمايته من العبث والنهب والإفساد.

وقد أبدى المبعوث الأممي اهتمامه وتثمينه لما يضطلع به قطاع الثقافة، ونخبة من مفكرين ومثقفين وأدباء وفنانين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع ومناشطه وبرامجه.

ووجه رئيس الهيئة العامة للثقافة، الدعوة للدكتور غسان سلامة لزيارة مقر الهيئة والالتقاء بالأدباء والمفكرين الليبيين، وقد ابدى الدكتور سلامة سعادته بهذه الدعوة متمنيا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الدكتور غسان سلامة هو وزير سابق لقطاع الثقافة في الجمهورية اللبنانية.