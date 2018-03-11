استشاري أمراض القلب يجري عدد من عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي

عين ليبيا

أجرى “الدكتور عبد الهادي الكاديكي” استشاري أمراض القلب هذا الأسبوع بمركز طبرق الطبي أجرى 15 عملية قسطرة قلبية مابين “استكشافية، و علاجية”.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بطبي طبرق بأن العمليات كانت لعدد من المرضى من مختلف مدن و مناطق ليبيا مثل مدينة “طبرق، درنه، البيضاء، شحات” كانت تعاني من مشاكل في القلب.

وأشار بأن العمليات كانت بمتابعة دقيقة من الاستشاري الزائر “الدكتور عبد الهادي الكاديكي” وأطباء و تمريض وفنيين غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

و أضاف بأن إدارة مركز طبرق الطبي من مدير عام “الدكتور فرج الجالي” وإدارات إدارية وطبية وخدمات و هندسية تعمل بجهد متواصل من أجل إستمرار إجراء العمليات بالمركز منوهآ بأن من بين الحالات التي أجريت لها العمليات حالة مصري الجنسيه.

هذا ويستقبل مركز طبرق الطبي كل أسبوع “استشاري لأمراض القلب” وذلك لإجراء عدد من عمليات القلب وهذا ضمن خطة إدارة مركز طبرق الطبي في توفير استشاري أمراض القلب يشهد لهم.