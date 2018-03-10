«سوريا»: القوات الحكومية تُقسم «الغوطة الشرقية» إلى ثلاث مناطق

عين ليبيا

أحرزت القوات السورية تقدمًا في حملتها لاستعادة الغوطة الشرقية من يد المعارضة المسلحة وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش الحكومي شطر دوما وهي أكبر بلدة في المنطقة، وعزل بلدة أخرى.

كما أفاد التلفزيون الرسمي السوري السبت أن الجيش كثف عملياته في الجزء الأوسط من الغوطة الشرقية بعد ثلاثة أسابيع من بدء هجوم قوات الحكومة حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى تقسيم الغوطة الشرقية عمليًا إلى ثلاث مناطق.

القوات الحكومية كانت قد بدأت حملة عسكرية كبيرة الشهر الماضي لاستعادة الغوطة الشرقية، وهي آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق ويُعتقد أن الجيش السوري يسيطر حتى الآن على نصف الغوطة الشرقية في العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل 900 من المدنيين.