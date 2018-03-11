سواريز وكوتينيو ينقذون برشلونة في لقائه مع ملقا ويملؤن ثغرة ميسي

عين ليبيا

فاز فريق برشلونة على مضيفه ملقا بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإسباني، والتي أقيمت أمس السبت، حيث سجل أهداف برشلونة لويس سواريز بالدقيقة “15” وفيليب كوتينيو بالدقيقة “28” من زمن اللقاء، وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده لـ 72 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ملقا عند النقطة الـ 13 بمؤخرة الجدول.

سيطر فريق برشلونة على زمام الأمور منذ صافرة البداية على حساب ملقا المتراجع للخلف بنسبة استحواذ وصلت لـ85% وسط محاولات من الفريق الكتالوني لاختراق جدران دفاعات أصحاب الأرض، وسط غياب تام من فريق ملقا الذي لم يصنع سوى فرصة وحيدة على مرمى الحارس مارك تيرشتيجن.