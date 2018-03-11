السفير البريطاني في ليبيا يعرب عن سعادته في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى 2018

عين ليبيا

أعلن السفير البريطاني في ليبيا فرانك بيكر، أن روح المبادرة والابتكار كانت عالية في طرابلس في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى 2018.
كما أعرب عن سعادته برؤية العديد من المشاريع الواعدة لرواد الأعمال الشباب والنساء في ليبيا.


هذا وكان برنامج الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام»، مؤكداً انطلاق معرض ليبيا للمشروعات الصغرى الثالث الذي يقام في العاصمة طرابلس.
ويقدم الاتحاد الأوربي دعم للمعرض «بقيمة 7.8 مليون يورو»، وسيجمع المعرض أكثر من 100 شركة ناشئة ورائدة ليبية لتعزيز التواصل والتعاون الناجح وظهور أفكار تجارية جديدة، بالإضافة إلى الـ 120 جناح التي ستقدم فيها خدماتها ومنتجاتها، سيقدم الحدث، الذي تنظمه المؤسسة الليبية لتطوير المشاريع، أيضا أكثر من 10 فعاليات جانبية.

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