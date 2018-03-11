السفارة الإيطالية تبدأ بمنح التأشيرات في طرابلس وطبرق اليوم

عين ليبيا

كشفت السفارة الإيطالية أنها تستأنف اليوم الأحد عملها في منح التأشيرات في مدينتي طرابلس وطبرق.

وأعلنت السفارة في تغريدة لها على تويتر أن «قسم التأشيرات قد عاد، سنفتح أبوابنا من جديد في طرابلس، وطبرق بداية من تاريخ 11 مارس، بخدمات أفضل وبأسعار أقل».

 

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تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: ابوسيف احمد حافظ السنوسي العكي 1 دقيقة ago

    الاوراق المطلوبة وكيفية حجز موعد

تعليق واحد

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