السفارة الإيطالية تبدأ بمنح التأشيرات في طرابلس وطبرق اليوم

عين ليبيا

كشفت السفارة الإيطالية أنها تستأنف اليوم الأحد عملها في منح التأشيرات في مدينتي طرابلس وطبرق.

وأعلنت السفارة في تغريدة لها على تويتر أن «قسم التأشيرات قد عاد، سنفتح أبوابنا من جديد في طرابلس، وطبرق بداية من تاريخ 11 مارس، بخدمات أفضل وبأسعار أقل».