السفارة الإيطالية تبدأ بمنح التأشيرات في طرابلس وطبرق اليوم

عين ليبيا
كشفت السفارة الإيطالية أنها تستأنف اليوم الأحد عملها في منح التأشيرات في مدينتي طرابلس وطبرق.
وأعلنت السفارة في تغريدة لها على تويتر أن «قسم التأشيرات قد عاد، سنفتح أبوابنا من جديد في طرابلس، وطبرق بداية من تاريخ 11 مارس، بخدمات أفضل وبأسعار أقل».
قسم التأشيرات قد عاد!سنفتح أبوابنا من جديد في #طرابلس و #طبرق بداية من تاريخ 11 مارس، بخدمات أفضل وبأسعار أقل!
لحجز موعد تفضلوا بزيارة: https://t.co/NRJxmb2qz9#ليبيا#standingbytheLibyanpeople
— Italy in Libya (@ItalyinLibya) March 10, 2018
الاوراق المطلوبة وكيفية حجز موعد
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