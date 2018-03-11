السراج يستقبل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لحل ما تواجهه الأندية والاتحاد من مختنقات

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد بالمهندس جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم وحضر الاجتماع المستشار السياسي طاهر السني.

حيث أشاد المهندس الجعفري بما يوليه السراج من اهتمام بالرياضة ودعمه للاتحاد وللأندية وحل ما تواجهه من مختنقات وعرض ملخصاً للبرامج المقبلة وما يواجهه الاتحاد المسؤول على أكثر الألعاب شعبية من تحديات في مسار التطوير.

وتطرق الاجتماع إلى رفع الحظر على الملاعب الليبية والخطوات اللازمة للتواصل مع الاتحاد الدولي بهذا الشأن.

كما أكد السراج ايضاً أن الحكومة تعمل على عودة الوضع الرياضي في ليبيا إلى طبيعته، مبدياً حرصه على تهيئة الملاعب الليبية وتحسينها، وأن يتاح للاتحادات الرياضية جميعها المشاركة في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية.