«الأعلى للدولة» يُطالب «النواب» بالتصويت على مُقترح مشروع الإستفتاء

«الأعلى للدولة» يُطالب «النواب» بالتصويت على مقترح مشروع الإستفتاء

 

عين ليبيا

أرسل المجلس الأعلى للدولة خطاباً إلى مجلس النواب أحال فيه مشروع قانوني الإستفتاء و الإنتخابات العامة الذين قام مجلس الدولة بالتصويت عليهما في الجلسة رقم 24 بتاريخ 26-12-2017 .

الخطاب الذي اطلعت عليه «عين ليبيا» قام بإرساله مدير مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة مخاطباً فيه مدير مكتب رئيس مجلس النواب للمطالبة بعرض المشروع على رئاسة و أعضاء مجلس النواب لإنجاز الإستحقاق الدستوري و استكمال التصويت على مشروع القانون.

يُشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أنجزت أعمال الصياغة لمشروع الدستور وسلَّمت نسخة من مسودة الدستور إلى رئيس المجلس الرئاسي.

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