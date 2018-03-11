«الأعلى للدولة» يُطالب «النواب» بالتصويت على مُقترح مشروع الإستفتاء

عين ليبيا

أرسل المجلس الأعلى للدولة خطاباً إلى مجلس النواب أحال فيه مشروع قانوني الإستفتاء و الإنتخابات العامة الذين قام مجلس الدولة بالتصويت عليهما في الجلسة رقم 24 بتاريخ 26-12-2017 .

الخطاب الذي اطلعت عليه «عين ليبيا» قام بإرساله مدير مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة مخاطباً فيه مدير مكتب رئيس مجلس النواب للمطالبة بعرض المشروع على رئاسة و أعضاء مجلس النواب لإنجاز الإستحقاق الدستوري و استكمال التصويت على مشروع القانون.

يُشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أنجزت أعمال الصياغة لمشروع الدستور وسلَّمت نسخة من مسودة الدستور إلى رئيس المجلس الرئاسي.