«ترامب» يضع “إيقاف التجارب النووية” شرطاً للقاء الزعيم الكوري الشمالي

عين ليبيا

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الأحد إن الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إذا استأنفت بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية أو النووية.

وقال منوشن إن الرئيس وضع هذا الشرط الذي سيبقى قائمًا حتى موعد الاجتماع.

تصريحات منوشن تأتي ردًا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز التي أشارت فيها إلى أنه لن يكون هناك لقاء دون إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية.

كما من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بكيم في مايو المقبل،للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا لأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية وتهديداتها النووية.