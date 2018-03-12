«معيتيق» يحضر مراسم اعتماد وزير التعليم الملاك الوظيفي لعدد من المراقبات

حضر النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، صباح اليوم الأحد الاحتفالية التي أقامتها وزارة التعليم بمناسبة اعتماد السيد الوزير الدكتور” عثمان عبدالجليل” الملاك الوظيفي لعدد”13″، مراقبة تعليم من مختلف مناطق ليبيا.

الاحتفالية التي احتضنتها مدرسة بشير الأسطى بسوق الجمعة حضرها وزراء كل من الحكم المحلي “بداد قنصو”، العمل والتأهيل”، “المهدي الورضمي”، وكيل الوزارة “عادل جمعة”، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل زنداح”، وكيل بلدية سوق الجمعة، ومدراء الإدارات بالوزارة، ومراقبي التعليم بالبلديات.

وبارك السيد الوزير في كلمته أمام الحضور الجهد المبذول من قبل اللجان المشكلة لتنفيذ رؤية الوزارة التي بدأت في شهر مارس الماضي للاستفادة من فائض الملاكات، وإعادة تأهيلهم تربوياً لتوزيعهم على المؤسسات التعليمية وفق الاحتياج.

وفي مداخلة للنائب الذي أثنى على هذا العمل الذي يهدف لرفع كفاءة المعلمين للارتقاء بالعملية التعليمية، وأشاد بالدور الذي ستقوم به إدارة الاحتياط العام التي ستقوم لوضعها برنامج لإعادة تأهيل المعلمين، واقحامهم في دورات رفع كفاءه، وإعادة توزيعهم للاستفادة منهم لسد العجز في بعض المدارس.

كما طمأن النائب المعلمين من فائض الملاك بأنه سيتم اقحامهم في دورات مكثفة للرفع من كفاءاتهم من أجل إعطاء الحق لكل من يبذل جهد في خطوة الهدف منها الارتقاء بالعملية التعليمية بما يعود بالفائدة على الطالب والمعلم حتى تكون الموارد التي تشكل16% من الميزانية العامة للدولة عادت بالفائدة على الطلبة ويرتفع مستوى الدخل للمعلمين.