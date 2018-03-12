اختتام برنامج منتدى «خطى الغد»

عين ليبيا

اختتم منتدى خطى الغد الثقافي التابع لمكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة، مساء أمس السبت 10مارس2018، فعاليات برنامج العطلة المدرسية الذي نظمه المنتدى، وذلك ببيت الثقافة والفنون والثرات بطرابلس، بحضور رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، والسادة محمد الهدار، وعبد الحكيم القيادي أعضاء اللجنة التسييرية، ومستشاري اللجنة محمد السقاط، وعبد المنعم اللموشي، ومدير مكتب ثقافة الطفل حياة بن غارات، ومدير إدارة البرامج والأنشطة السيد فوزي الطرشي.

وأكد رئيس اللجنة التسييرية لللهيئة العامة للثقافة في تصريح بالمناسبة، إلى أن هذا المنتدى تابع لمكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة قد تأسس مؤخرا وأكد على العمل لدعمه بكل الإمكانيات المتاحة حتى يستطيع إن يطور من نفسه ويقدم عمل ملموس على ارض الواقع في كل المجالات الثقافية والعلمية والفنية والتركيز على القراءة والمعرفة.

ودعا أونبي، على ضرورة تربية الطفل تربية صحيحة وخاصة بعد الظروف التي مرت بها البلاد وأثرت فيه نفسيا وكذلك توعيته من خلال حب الوطن والمحافظة على الثرات، والابتكارات التي شاهدناها من خلال المعرض المصاحب لفعاليات اختتام أنشطة المنتدى والتي لحظنا أنها خرجت بدون دعم.

وطالب رئيس اللجنة، إدارة المنتدى من ربط تعاون بمكتب النشاط ومكتب الشؤون الاجتماعية بوزارة التعليم وضرورة توطيد العلاقة بين الجانين، وأكد على السعى مستقبلا لدعم المنتدى وكل القائمين عليه مع بدل المزيد من الجهد والعطاء والعمل على استقطاب عدد أكبر من الأطفال حتى تعم الفائدة على الجميع.

الجدير بالذكر إن البرنامج بدأ نشاطه في بداية العطلة المدرسية بمشاركة أكثر من 84 طفل من جميع مدارس طرابلس، وقد تخللت فعالياته العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية وإقامة سلسلة من الورش لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم وزيادة وعيهم من خلال أنشطة تفاعلية وفنية.

وقدمت في نهاية الحفل شهائد تقدير ومشاركة للأطفال والمشرفين وعلى كل من ساهم في إنجاح البرنامج ودعمه لينطلق من جديد مع العطلة الصفية للعام 2018م.