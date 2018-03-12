هيئة الرقابة الإدارية تطالب الرئاسي بحث إجراءات عاجلة بشأن طائرة الشحن «انتينوف»

عين ليبيا

تابعت هيئة الرقابة الإدارية موضوع طائرة الشحن الجوي التابعة لجهاز الطيران الخاص والمرسلة إلى دولة أوكرانيا لغرض إجراء الصيانة اللازمة، وتركها مهملة لمدة تجاوزت السبع سنوات متتالية.

وخلال ماتقدم طالبت الهيئة المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بالإيعاز إلى الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، بالإسراع في تسديد القيمة المستحقة للمؤسسة الحكومية الأوكرانية الانتينوف والمحددة بقرار هيئة التحكيم التجاري الدولي، بغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، والانتقال مباشرة إلى المراحلة الثانية وهي إدخال الطائرة إلى الصيانة وفق وعاء زمني محدد، مع ضرورة إشراف الجهاز على جميع مراحل الصيانة، وحث إدارة الجهاز على استكمال دراسات عقد الإيجار المبرم مع شركة الطائر الأزرق الليبي للنقل الجوي، والتوقيع عليه في أسرع وقت.

ولما للموضوع من أهمية بالغة شددت الهيئة على ضرورة إيلاء الموضوع كامل الاهتمام والإفادة بما يفيد التنفيذ في أقرب الآجال.