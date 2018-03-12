وكيل الوزارة يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع «الملاك الوظيفي» ببلديات جبل نفوسة والساحل الغربي

عين ليبيا

استعرض وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام “عادل جمعة”، أمس السبت، الموقف التنفيذي لمشروع الملاك الوظيفي بمراقبات التعليم ببلديات جبل نفوسة والساحل الغربي، مطالبا المراقبات بضرورة الإسراع في إحالة الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لهم في شكله النهائي، وذلك من اجل اعتماده من قبل الوزير وبدء العمل من خلاله على مرحلة سد العجز من المعلمين في المدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين الموجودين بأقسام الاحتياط العام طبقاً لأولويات احتياجات ومتطلبات المدارس, داعياً بذلك إدارة التفتيش التربوي بالوزارة الى ضرورة التعاون مع المراقبات فيما يتعلق بمراجعة واعتماد الملاكات الوظيفية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر كلية التربية بتيجي , والذي ضم عدداً من مديري الادارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديات( الزاوية- الاصابعة- وازن- الزاوية الجنوب – الزاوية الغرب – صبراته – صرمان -غدامس- باطن الجبل – كاباو- غريان- جادو- زلطن – ككلة- ظاهر الجبل- نالوت- رقدالين- العجيلات- الحرابة- الرياينة- مزدة – نسمة – الشقيقة -صرمان- زوارة – يفرن – القلعة – الرحيبات)، بالاضافة إلى مديري مكاتب التوثيق والمعلومات بالمراقبات.

وتناول الاجتماع الذي حضر عضو مجلس النواب عن بلدية باطن الجبل وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل الصيعان جانباً منه، مناقشة مستجدات مشروع تجهيز منظومة معلومات بالوزارة، والذي طالب الوكيل بشأنه المراقبات بالإسراع في تزويد الوزارة بالبيانات والإحصائيات الخاصة بـ ( الطلاب، المعلمين، والموظفين) التابعين لهم، مشدداً على أن تتضمن هذه البيانات الرقم الوطني لكل طالب وأن يتم تسليمها للوزارة في اقرب وقت ممكن، موضحاً بأن هذه البيانات سيتم استخدامها في التقديرات الخاصة بطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي، وذلك طبقا لتوصيات ديوان المحاسبة بالخصوص.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض البرامج والأنشطة المنظمة لهذا العام من قبل إدارة النشاط المدرسي بالوزارة، وكذلك متابعة المراحل المنجزة من طرف المراقبات فيما يتعلق بإنشاء صندوقاً للتكافل الاجتماعي بكل مراقبة.