كلية التقنية الإلكترونية بطرابلس تقوم بتخريج الدفعة الثانية من طلبة «هندسة شبكات» بقسم الحاسب الآلي

وسط فرحة أساتذتهم وزغاريد أهاليهم، تم صباح أمسٍ السبت العاشر من مارس لسنة 2018، وبمسرح كلية التقنية الإلكترونية بطرابلس تخريج الدفعة الثانية لهندسة شبكات – قسم الحاسب الآلي، لفصل الخريف 2017 والبالغ عددهم ثمانية عشر خريج وخريجة من كلية التقنية الإلكترونية.

حضر حفل التخرج السيد الدكتور عبدالرحيم الكيب، رئيس الوزراء الأسبق والسيد الدكتورعلي السائح، عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، ومدير إداراة الكليات التقنية، كما حضر الحفل أحمد الخائبي، نائب رئيس اتحاد طلبة ليبيا والأستاذ زياد شنيب، مدير الشؤون العلمية بالكلية، والأستاذ عبدالباسط المشاط، رئيس قسم التحكم الالي بالكلية، وعدد من أولياء أمور الطلبة الخريجين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تخلل الحفل العديد من الكلمات التي أشادت بأهمية التعليم التقني والفني، لاسيما في هندسة الشبكات.

كما تخلل حفل التخرج كذلك عروض مرئية قدمها الطلبة الخريجين كلا حسب عنوان مشروعه التقني.

وفي ختام الحفل تم تسليم شهائد البكالوريس التقني للطلبة الخريجين، مع وافر التمنيات لهم بالنجاح والتوفيق في حياتهم العملية والتطبيقية.