منحت «المنظمة العالمية للجمارك» بمناسبة يوم الجمارك العالمي «وحدة التفتيش الآلي مصراتة» شهادة جدارة واستحقاق نظير الخدمات الإستثنائية التي تقوم بها الوحدة

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