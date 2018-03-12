منحت «المنظمة العالمية للجمارك» بمناسبة يوم الجمارك العالمي «وحدة التفتيش الآلي مصراتة» شهادة جدارة واستحقاق نظير الخدمات الإستثنائية التي تقوم بها الوحدة
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