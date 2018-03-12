هجمات منظمة بـ «المولوتوف» على مسجدين في ألمانيا خلال 48 ساعة فقط

عين ليبيا

قام مجهولون في ألمانيا، بالهجوم على مسجدين ومبنى تابع لجمعية الصداقة التركية الألمانية،خلال الـ 48 ساعة الماضية.

حيث هاجم المجهولون صباح الأمس مسجد «قوجه سنان» في شارع كولفاين شتراسا، في برلين، بمواد حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه مدة ساعة، قبل أن تنجح عناصر الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، عن مسؤولين عن المسجد أن «أي هجوم ضد مكان مخصص للعباده، أياً كان السبب، لا يمكن قبوله»، وأن «معظم قاعات المسجد لم تعد صالحة للاستخدام جراء الحريق».

هذا وتبحث الشرطة في الولاية بادن فورتمبرغ، عن 5 أشخاص يشتبه في تنفيذهم الهجوم، وتتهمهم بإشعال حريق متعمد والشروع في القتل، حيث صرح الإدعاء العام في الولاية، في بيان أصدره السبت، انهم يتعاملون مع الحريق «كهجوم دوافعه عنصرية معادية للإسلام» ولم تسفر الهجمات الثلاث عن أي اصابات بشرية.