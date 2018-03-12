أضخم حاملة للطائرات في الجيش الأمريكي تقف عن الخدمة

عين ليبيا

كشف موقع “NavalToday” أن حاملة الطائرات الرئيسية في الجيش الأمريكي من طراز «نيميتز» ستخضع لعمليات الصيانة في حوض بريميرتون في ولاية واشنطن.

هذا وسيعمل المختصون خلال 15 شهراً على إصلاح وتحديث أنظمة التحكم وأداء أعمال حماية الهيكل ورفع مستوى أنظمة القتال، كما سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة في مايو من العام المقبل، ويجب على السفينة بعد ذلك اجتياز الاختبار.

ورجح أحد المختصين أن تكون أعمال صيانة «يو إس إس نيميتز» هذه الأخيرة في تاريخ السفينة.

يذكر أن «يو إس إس نيميتز» أول حاملة طائرات نووية من هذا النوع، وحصلت على هذه التسمية تكريماً لـ «تشستر نيميتز»، القائد العام لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، وتعتبر من هذا الطراز الأكبر في العالم، حيث تبلغ حمولتها 106 ألف طن. ويشكل طول السفينة 332.8 أمتار وعرضها 76.8 أمتار، وتبلغ قوتها 260 ألف حصان.