تأجيل جلسة مجلس النواب لتغيب رئيس المجلس وعدم اكتمال النصاب القانوني

عين ليبيا

تأجلت جلسة مجلس الناب التي كان من المقرر أن تُعقد اليوم بسبب غياب رئيس المجلس عقيلة صالح وعدم اكتمال النصاب القانوني لافتتاح الجلسة.

هذا وكان من المقرر أن تُعقد جلسة اليوم لبحث آلية تحديد من يشغل منصب رئيس هيئة ديوان المحاسبة.

يذكر أن الجلسة التي عقدت الاسبوع الماضي تم خلالها مناقشة ما يعانيه أهالي تاورغاء ومنعهم من العودة إلى مدينتهم وبعد النقاش قرر مجلس النواب تشكيل لجنة للتواصل في هذه القضية وتمكين أهل تاورغاء من العودة إلى مدينتهم.