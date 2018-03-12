الملتقى الأمني الأول في مصراتة تحت شعار «بالأمن نرتقي وبالسلام نلتقي»

عين ليبيا

افتتح اليوم بمدينة مصراتة الملتقى الأمني الأول حول تداعيات الوضع الأمني بين التحديات والحلول تحت شعار «بالأمن نرتقي وبالسلام نلتقي»، بحضور رؤساء عدد من الأجهزة الأمنية، ومديري أمن زليتن والخمس وسرت.

وأعلن رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى «مفيد أبومديس» أن الهدف من الملتقى هو تشخيص الحالة الأمنية وإيجاد آلية لتفعيل الأمن وإيجاد الحلول للعراقيل التي تواجه المؤسسات الأمنية.

هذا ودعا عميد بلدية مصراتة «مصطفى كرواد» في كلمة له بالملتقى المواطنين للابتعاد عن السلبية، والقيام بدورهم في التبليغ عن أي خروقات أمنية تحدث.