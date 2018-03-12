«الغارديان»: الشرطة البريطانية تُحقق في رسائل تدعو للهجوم على المسلمين

عين ليبيا

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية مقالاً تحدثت فيه عن حثّ «المملكة المتحدة» المجتمعات المسلمة في «بريطانيا» على البقاء متيقظين لأن شرطة مكافحة الإرهاب تُحقق في رسائل مجهولة المصدر تدعو متلقي الرسائل إلى الهجوم على المسلمين.

مقالة «الغارديان» التي ترجمتها «عين ليبيا» أشارت إلى شهادات أشخاص من «برادفورد» و«ليستر» و«لندن» و«كارديف» و«شيفيلد» بتلقي هذه الرسائل.

حيث تقول الرسائل أن يوم 3 أبريل سيكون “يوم معاقبة إسلامي” وسيتم منح النقاط لأعمال عنف معينة تبدأ من 25 نقطة لإزالة غطاء رأس المرأة المسلمة إلى 500 نقطة لقتل مسلم.

هذا و أشارت الشرطة البريطانية بأنها تلقت تقارير عن “اتصالات خبيثة” يُحتمل إرسالها إلى أفراد عبر المملكة المتحدة.