«المغرب»: إضراب عام واعتقال نُشطاء في حراك مدينة «جرادة»

عين ليبيا

قال نشطاء إن مدينة «جرادة» شرق «المغرب» شهدت إضرابًا عامًا الاثنين وإن نحو خمسة نشطاء اعتقلوا في خطوة تصعيدية على حراك المدينة الذي دخل شهره الرابع بعد وفاة عمال مناجم يعملون في ظروف سيئة بحسب رويترز.

ناشط حقوقي ونقابي من «جرادة» أوضح أنه جرى تنظيم مسيرة خارج المدينة شارك فيها ما بين 5000 و7000 شخص.

وأضاف أنها مسيرة إنذارية للتوجه إلى «الرباط» سيرًا على الأقدام للإحتجاج على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التي تعيشها المدينة كما قال إن المدينة شهدت إضرابًا عامًا ناجحًا ومن المنتظر أن يتواصل غدًا.