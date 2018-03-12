ملف دعم جامعة «بنغازي» على طاولة الإجتماع الأول لرؤساء الجامعات العامة

عين ليبيا

عُقد بمقر إدارة الامتحانات طرابلس الأثنين الإجتماع الأول لرؤساء الجامعات العامة لسنة 2018 حيث ترأس وزير التعليم عثمان عبدالجليل الإجتماع وبحضور رؤساء جامعات: طرابلس – الزيتونة – المرقب – سرت – صرمان – صبراتة – الزاوية – مصراتة – الزنتان – بني وليد – غريان – نالوت – سبها – الجفارة – جامعة محمد بن على السنوسي البيضاء – الجامعة الأسمرية.

و تركز الأجتماع حول الحملة التى أطلقتها الجامعات الليبية للتبرع لدعم و إعادة إعمار جامعة بنغازي حيث بدأت الحملة بتبرع نقابة أعضاء هيئة التدريس بقيمة 12 دينار المخصص الشهري لكل عضو هيئة تدريس والتبرع بمرتب شهر كامل لجميع رؤساء الجامعات الليبية لصالح حساب 77777.

هذا وسيقوم رؤساء الجامعات والكتاب العامون ونقابة أعضاء هيئة التدريس فى كل جامعة واتحاد الطلبة بزيارة لجامعة بنغازي حيث تم الاتصال برئيس جامعة بنغازي والذي رحب بهذه المبادرة .

كما تعهد وزير التعليم بدعم المبادرة بوقوف الوزارة خلف هذه الحملة ومساندتها .