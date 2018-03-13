«تيلرسون»: «الولايات المتحدة» تدرس رفع حظر السفر على «تشاد»

عين ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» الاثنين إن «واشنطن» تدرس رفع حظر السفر على «تشاد» في بادرة سلام لحليف مهم في المعركة ضد الجماعات الإسلامية المتشددة في «غرب أفريقيا» بحسب رويترز.

وتوجه الوزير الأمريكي إلى «أنجامينا» عاصمة «تشاد» في آخر يوم من جولة لأفريقيا شملت زيارات لـ«كينيا» و«إثيوبيا» و«جيبوتي» و«نيجيريا».

وقال تيلرسون إن تشاد اتخذت خطوات مهمة لإحكام سيطرتها على أمنها وجوازات سفرها و أضاف أن هذه خطوات ستسمح بالبدء في تطبيع علاقات السفر مع «تشاد».

كما أوضح «تيلرسون» أنه يجري في «واشنطن» إعداد تقرير عن التقدم الذي تحرزه «تشاد» وسيراجعه «ترامب» الأسبوع المقبل.