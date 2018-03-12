المجلس الأعلى للدولة يبحث أحداث الجنوب و تطورات الإتفاق السياسي

عين ليبيا

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العادية السادسة والعشرون اليوم الإثنين في مقره بالعاصمة طرابلس وبحثت الجلسة الأحداث الجارية في الجنوب، والتطورات المتعلقة بالإتفاق السياسي وتعديله، ومعايير تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي.

حيث أدان المجلس بشدة الإشتباكات المسلحة الدائرة في الجنوب الليبي، مُطالبًا مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته وضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الأمن وفي مقدمتها تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، وتوفير الخدمات لأهالي الجنوب بشكل عاجل.

كما استعرض المجلس الأعلى للدولة المقترحات الثلاث التي أقرها بشأن تعديل الإتفاق السياسي وأحالها إلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب للرد عليها والوصول إلى توافق حولها.

وبحث المجلس أيضًا مقترحات لجانه الدائمة بشأن معايير تولي المناصب السيادية الواردة في الإتفاق السياسي، حيث أقر المجلس هذه المعايير، على أن يبدأ المجلس في مناقشة آلية الترشح لشغل هذه المناصب وفقًا لبنود الإتفاق السياسي الليبي.

كما كلف المجلس الأعلى للدولة لجنةً من أعضاءه لإعداد مُذكرة مُفصلة بشأن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا استنادًا إلى تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، والتواصل مع الجهات الدولية في هذا الشأن.