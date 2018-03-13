فريق عمل «عين ليبيا» يصبح عليكم ويتمنالكم صباح مريح ومليء بالنشاط والحيوية

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أقلام وآراء
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هي كارثة أم الكوارث.. - بقلم محمود أبو زنداح
هي التربية والأخلاق العامة لكل مجتمع محافظ أو يدعي الحفاظ أو...
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الملاكات الوظيفية في ليبيا الغائب الحاضر - بقلم محمد درميش
منذ عشرات السنيين تمر ليبيا بمراحل في اعداد وتنظيم الشأن الداخلي...
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عمرو موسى، محمد المرزوقى، حتى لا يُنسى الشرفاء - بقلم أحمد الحباسي
كعادة البعض هذه الأيام خرجت إلى العلن مذكرات عمرو موسى الأمين...
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ليبيا، ديمقراطية الجرعات ..! - بقلم صالح بن عريبي
كتبنا وسنظل نكتب عن ليبيا، فهي الوطن والجرح وهي الحسرة والأمل،...
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