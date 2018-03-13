أزمة الوقود في الجنوب الليبي في طريقها إلى الإنفراج

عين ليبيا

عُقد بمقر وزارة الحكم المحلي بطرابلس صباح أمس الإثنين مؤتمر صحفي بحضور وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي وعمداء بلدية سبها وغات وأوباري و رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط وعضو لجنة الإدارة للصحة والسلامة والأمن والمبيعات وأعضاء من شركة البريقة.

كما حضر الاجتماع والمؤتمر الصحفي جمعية النقل البري وشركات التوزيع نفط ليبيا والراحلة وشركة الشرارة جنزور والشرارة الزاوية وخدمات الطرق السريعة «التسييرية».

حيث تم تشكيل غرفة عمليات ضمت كل من مدير عام مبيعات شركة البريقة و رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة و مدبرو المبيعات بشركات التوزيع ومندوب عن شركات النقل البري.

وتم النقاش في إمكانية انطلاق شاحنات الوقود اليوم صباح الثلاثاء أو الأربعاء الموافق

باتجاه المنطقة الجنوبية.

ليتم الاتفاق على تزويد الجنوب بالمشتقات النفطية والتي قُطعت عنه لفترة طويلة بسبب الظروف الأمنية، كما تعهد آمر المنطقة العسكرية الغربية بتأمين وصول الشاحنات إلى منطقة الجفرة ليستلم آمر قوة الردع بسبها مسؤولية تأمينها حتى تصل إلى سبها.