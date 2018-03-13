بالفيديو..مخيم قرارة القطف يعاني سوء الأحوال الجوية والنازحين صامدين حتى العودة

عين ليبيا
مخيم قرارة القطف يعاني سوء الأحوال الجوية والنازحين صامدين حتى العودة
#مخيم قرارة القطف وسوء الاحوال الجوية لهذا اليوم .
تم نشره بواسطة المجلس المحلي تاورغاء في 12 مارس، 2018
عين ليبيا
مخيم قرارة القطف يعاني سوء الأحوال الجوية والنازحين صامدين حتى العودة
#مخيم قرارة القطف وسوء الاحوال الجوية لهذا اليوم .
تم نشره بواسطة المجلس المحلي تاورغاء في 12 مارس، 2018
عاجل جدا جدا
ان لم تستحي فافعل ما شئت لجنة الدستور بعد ما تمخض الجبل فولد فارا بعد ثلاث سنوات من الطلق الصناعي ها هم يحتجون بالقانون والتعديل الاول والثاني والمالانهاية وينسون انهم كانوا يجب ان ينتهوا خلال اشهر من بداية عملهم اي قبل 1200 يوما ولكن كل شئ فى ليبيا الحرة اصبح عجيبا فها هم النواب يتقاعسون عن اعمالهم بتغيبهم عن الحضور بما فيهم كبيرهم وهم اصلا لايقدمون شيئا للشعب الذى انتخبهم الا فواتير اقامتهم بفنادق النجوم وسفرياتهم بالدرجة الاولى وشيكات مرتباتهم الالفيه ومطالب بدل السيارة والطيارة والبيت ودخول الحمام وطلاء احذيتهم القذرة مثلهم ، فلم يرى منهم الشعب شيئا منذو 1306 يوما ولكن ذاكرة المظلوم ومنهم ساكني مخيم العار بقرارة القطف لاتنسى حتى وان مر اربعين عاما فسوف نحاسبهم فى الدنيا اشد الحساب ونعاقبهم بما يستحقون فليس لكم الا خيار واحد هو الرجوع عن الظلم الى جادة الحق والا الحساب العسير وان طال الزمن فنحن لاننسى وسوف نستفى حقنا بالقانون وان طال الزمان .
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