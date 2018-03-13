عصابات في المكسيك تقتل نحو 30 مرشحاً للانتخابات المقبلة

عين ليبيا

أعلن وزير الداخلية المكسيكي «ألفونسو نافاريتي» مساء أمس الإثنين،أن نحو 30 مرشحاً للانتخابات التي ستجرى في المكسيك في يوليو قد قتلوا بالفعل.

مضيفاً أن معظم المستهدفين كانوا يأملون في التنافس على مقاعد برلمانية إقليمية ورئاسة بلديات، وأن ولاية جويريرو، جنوب غربي البلاد كانت واحدة من أسوأ الولايات المتضررة من العنف.

يذكر أنه في أول يوليو، سينتخب المكسيكيون رئيساً جديداً، وأعضاء البرلمان بمجلسيه والبرلمانيين الإقليميين، وثمانية من حكام ولايات ورؤساء البلديات، بما في ذلك مدينة مكسيكو سيتي.

حيث تسعى العصابات الإجرامية التي تغذيها أموال المخدرات إلى السيطرة على السياسة، خاصة على المستوى المحلي، وتستهدف السياسيين الذين قد يتخذون إجراءات ضدهم.

هذا شهدت المكسيك أكثر الأعوام دموية في عقدين خلال العام الماضي ، حيث سجلت 29 ألف جريمة قتل.