«ترامب» يعفي وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» من مهامه و يُعين مدير المخابرات المركزية «مايك بومبيو » خلفاً له

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