«السراج» يلتقي السفير البريطاني لدى «ليبيا»

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء بمقر المجلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، وحضر اللقاء المستشار السياسي لرئيس المجلس طاهر السني بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي حيث جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم الاستقرار في ليبيا.

كما أشار رئيس المجلس الرئاسي بالسفير البريطاني إلى أن هناك الكثير من ملفات التعاون المشترك التي تستدعي تطوير عملية التنسيق والتواصل.