تجدد القصف على الغوطة الشرقية يُخلف 4 قتلى و22 جريح

عين ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء تجدد القصف الجوي على الغوطة الشرقية.

وكشف المرصد أن الطائرات الحربية عاودت تحليقها في سماء غوطة دمشق الشرقية فجر اليوم بعد غياب شهدته منذ ليل أمس «الاثنين»، حيث تسبب القصف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجراح.

وصرح أنه من المنتظر أن تجري عملية إجلاء حالات طبية من الغوطة الشرقية تحت إشراف الأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة.

هذا ويستعد الهلال الأحمر السوري لإجلاء عدد من الحالات الطبية الحرجة من الغوطة الشرقية المحاصرة.