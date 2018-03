«تيلرسون» عَلم بإقالته من خلال تغريدة «ترامب» ولا يعلم سبب الخطوة

عين ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الدبلوماسية، الثلاثاء، إن الوزير ريكس تيلرسون عَلِم بخبر إقالته عبر التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فقط بحسب سي أن أن.

نائب وزير الخارجية الأمريكي أضاف أن تيلرسون لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي ولا يعلم بالضبط سبب الإقالة، لافتًا أن تيلرسون سيشتاق لزملائه في الوزارة ونظرائه من حول العالم ممن عمل معهم كما أن تيلرسون ممتن للفرصة التي أتيحت له لخدمة بلاده ويتمنى التوفيق لخلفه بومبيو.

يُشار إلى أن ترامب نشر تغريدة الثلاثاء، قال فيها إن رئيس الاستخبارات المركزية، مايكل بومبيو، سيخلف تيلرسون كوزير للخارجية في الوقت الذي أعلن فيه عن تعيين جينا هاسبيل كرئيسة للإستخبارات وأول امرأة تتقلد هذا المنصب.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018