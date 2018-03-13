رئيس الوزراء الفلسطيني ينجو من محاولة اغتيال

عين ليبيا

نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في غزة وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد استنكرت الهجوم، محملة حركة حماس المسؤولية الكاملة، ومؤكدة أن هذا الهجوم “يستهدف الجهود والخطوات التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إنهاء الانقسام.”

كما قالت حركة حماس في تغريدة عبر تويتر إنها تدين استهداف موكب الحمد الله مؤكدة رفضها لما أسمته “الإتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية والتي تحقق أهداف المجرمين،” كما طالبت بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.