«معيتيق» يلتقي وزيرة الشؤون الإجتماعية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الثلاثاء وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي ووكيل الوزارة محسن أبوسنينة بحسب ماورد بإدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

اللقاء تناول الخطوات التي اتخذتها الوزارة بافتتاحها مكاتب في عدد من البلديات مؤخراً في إطار الحرض على تنظيم العمل وتقريب الخدمة للمواطنين كما تم التطرق لتفعيل مشاريع صندوق الضمان الاجتماعي المتوقفة، ومنها عدم صيانة الفنادق المتوقفة منذ سنوات.

وأكد معيتيق على أهمية وزارة الشؤون الإجتماعية، والجهات التابعة لها وشدد على العمل بروح المسؤولية لتذليل كل الصعاب التي تعيق سير عملها.