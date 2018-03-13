«الكبير» يُحمل «الرئاسي» مسؤولية تأخر تنفيذ برامج “الشركة العامة للكهرباء”

عين ليبيا

أصدر مُحافظ مصرف ليبيا المركزي «الصديق الكبير» بياناً خاطب فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «فائز السراج» بخصوص ماورد في بعض وسائل الإعلام من اتهامات مُوجهة إلى المصرف المركزي من تقاعس في تسهيل عمل الشركة العامة للكهرباء وعرقلة مشروع الشركة في تنفيذ برنامجها لمعالجة الأزمة.

بيان المُحافظ الذي اطلعت عليه «عين ليبيا» أبدى الإستغراب الشديد مما وصفها بالعرقلة غير المُبررة في تأخر صُدور الموافقات اللازمة للشركة العامة للكهرباء لمدة تقارب الستة أشهر .

كما حمَّل «الكبير» المجلس الرئاسي والأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في تأخر صدور الموافقات اللازمة لشُروع الشركة في تنفيذ برامجها لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

هذا و أشار البيان إلى أهمية معالجة أزمة الكهرباء للمساهمة في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني و استكمال المشروعات ذات الطبيعة التنموية خلال الفترة القادمة.