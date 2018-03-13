بنغازي.. قفل الساحة الموجودة امتداد شارع النهار بالقرب من مفترق المساكن

عين ليبيا

في سبيل المحافظة على المظهر العام لمدينة بنغازي وتفاديا لوقوع التلوث البيئي وانتشاره داخل الأحياء السكنية، أصدر مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي المقدم توفيق الورفلي، أمس الاثنين، الموافق 12 مارس 2018 تعليمات باستكمال قفل الساحة الموجودة امتداد شارع النهار بالقرب من مفترق المساكن.



وسيتم استكمال قفل الساحة بالحواجز الخرسانية وذلك لمنع رمي القمامة ومخلفات البناء في الأماكن السكنية.