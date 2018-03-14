«الوطنية للنفط» تعقد الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية

عين ليبيا

عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من مارس 2018 م بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية.

حضر هذا الاجتماع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والسيد الدكتور فؤاد علي بالرحيم رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والسادة اعضاء اللجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية ومن بنغازي وعبر الدائرة المغلقة اعضاء اللجنة الدائمة لشبكة المكتبات النفطية.

بدء الإجتماع بكلمة السيد مصطفى صنع الله حي خلالها الحضور وثمن جهودهم المبذولة في سبيل النجاح والنهوض بهذا المشروع الذي يهدف الى وصول المعرفة وايتاحها للمتلقى بكل مناحي المؤسسة النفطية لكي يسهم في الرقي والإرتقاء بالمخزون الفكري للموظفين بصفة خاصة والإرتقاء بالعمل بشكل عام.

تم بعد ذلك عرض مرئي تم من خلاله توضيح مفهوم المكتبات والأهداف العامة للتكتلات أو شبكات المكتبات وواقع المكتبات المتخصصة في قطاع النفط والغاز وكذلك عرض نماذج عالمية للتكتلات.

تحدث بعد ذلك الدكتور فؤاد بالرحيم رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط حيث اشاد من خلال كلمته بجهود اللجنة ومايقدم من خلال هذا الجهد واعرب عن استعداد بشركة البريقة في التعاون ومد العون للمساهمة في نجاح هذا البرنامج رغم الظروف الراهنة وناشد اعضاء اللجنة الدائمة بوضع توصية تسهم في وضع الخطط الإستراتيجية للشركات النفطية حتى تعود بالفائدة المثلة لشركات القطاع.

كما تم من خلال هذا الإجتماع طرح مشروع معرض الكتاب النفطي والذي سيقام على هامش معرض بنغازي الدولي للنفط والغاز الذي سيقام شهر أكتوبر 2018م والذي يهدف الى اثراء مكتبات القطاع بصفة خاصة وبقية المؤسسات العامة والمساهمة في نشر الثقافة النفطية وتبادل المعرفة مع دوائر المعارف الأجنبية والعربية الاخرى المتخصصة في ذات القطاع ولنشر الوعي العلمي والتقني وتعزيز رصيد المكتبات النفطية بالقطاع.

اختتم اللقاء بفتح مجال النقاش وطرح التساؤلات والإستفسارات من الحاضرين للتوضيح والإجابة عليها من المسئولين.