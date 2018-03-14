«الداخلية» تُشدد على ضرورة حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومحاربة كافة أنواع الجرائم

عين ليبيا

شدد وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور على ضرورة حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومحاربة كافة أنواع الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية المفوض برؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمناطق صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس.

وأكد الوزير في كلمته في مستهل الأجتماع على ضرورة بناء الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة حتى تقوم كافة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في كافة مناطق ليبيا بدورها على أكمل وجه.

كما طالب الوزير مدراء الأمن والأجهزة الأمنية بتفعيل كافة المؤسسات والهيئات والمراكز التابعة للوزارة واستغلال كافة الخبرات الفنية العاملة في هذه المديريات والأجهزة.

وأشار الوزير في كلمته إلى ضرورة الأهتمام بملف النازحين وخاصة من رجال الأمن والشرطة والعمل على إرجاعهم إلى أرض الوطن وحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه هذا الملف.

ونبه الوزير كافة المشاركين في الاجتماع , إلى ضرورة التواصل مع إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية لإبراز كافة مناشطها من خلال مكتب الإعلام الأمني.

وطمآن الوزير المشاركين في هذا الاجتماع بأنه سيتم حلحلة عدد من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه أجهزة ومديريات وإدارات الوزارة.

قدم بعدها مدراء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمناطق شروحاً وافية حول سير العمل داخل الأجهزة والمديريات التابعة للوزارة.