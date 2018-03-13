«الصين» تدعو إلى محادثات “سلسة” بين «ترامب» و زعيم «كوريا الشمالية»

عين ليبيا

أعرب الرئيس الصيني «شي جينبيغ» عن أمله في أن تجري محادثات “سلسة” بين الزعيم الكوري الشمالي ورئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تقود إلى تقدم نحو نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، بحسب فرانس برس.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال اجتماع الاثنين مع مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي لإطلاع القادة الصينيين على لقاءاته مع «كيم جونغ اون» و«دونالد ترامب» الأسبوع الماضي.