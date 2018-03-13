عين ليبيا

أُعلن بطرابلس الثلاثاء انطلاق مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا لدعم وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بحضور وزير الصحة الدكتور عمر الطاهر والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والمنسق السياسي لسفارة بريطانيا لدى ليبيا توماس كورينغتون ومدير مكتب ليبيا في منظمة الصحة العالمية حسين جعفر بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

المشروع يهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات على مستوى المناطق وصولاً لخدمات رعاية صحية جيدة ، وتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الفعال لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها ، ودعم المجتمع للبرامج الصحية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي.

كما يستهدف المشروع تدريب 300 طبيب و600 ممرض و100 موظف إداري من موظفي إدارة المناطق على التخطيط الفعال وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وزير الصحة أكد على أهمية إدارة الخدمات الصحية في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى جانب عدة إدارات أخرى ، وأشاد بموقف المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا يصل إلى” 1355″ مركزًا للرعاية الصحية الأولية منها “1082 ” تعمل جزئيًا أو كليًا و”273″ مركزًا للرعاية الصحية الأولية غير مفعل أي بنسبة (20%) ونسبة توفر الأدوية في هذه المراكز يصل إلى 16 % فقط .