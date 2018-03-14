أعيان المنطقة الغربية يزورون سبها للوقوف على الأحداث التي تشهدها المدينة

عين ليبيا

عُقد بقاعة المجلس البلدي ببلدية سبها اجتماع ضم أعيان وحكماء ووجهاء المدينة مع أعيان وحكماء المنطقة الغربية والجنوبية، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات التي تشهدها مدينة سبها في الآونة الأخيرة من اشتباكات متقطعة ونقص في الوقود ومشتقاته، والذي لم يصل إلى مناطق الجنوب مند قرابة 4 أشهر والسيولة النقدية وأزماتها التي أصبحت هاجس المواطنين داخل الجنوب.

هذا وطرحت في هذا الاجتماع المشاكل التي تواجه الجنوب بشكل عام وسبها بشكل خاص كما تم الاطلاع على آراء كل الأطراف التي حضرت.

وأعلن أعيان المنطقة الغربية أنهم يدرسون الوضع وسيعملون مصالحة بين أهالي فزان أو بين الأطراف المتنازعة تحديداً.