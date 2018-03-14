ميناء الزاوية النفطي يستأنف تصدير النفط بعد إضراب عماله ليوم كامل

عين ليبيا

استأنف ميناء الزاوية النفطي عملياته المعتادة أمس الثلاثاء، بعدما أنهى العمال إضراباً استمر يوماً واحداً منعوا خلاله السفن من الرسو حسب وكالة سبوتنك الروسية.

حيث يصدر ميناء الزاوية النفط الخام من حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، وهو أكثر من ربع إجمالي إنتاج البلاد.

حيث صرح مهندس في حقل الشرارة أن إنتاج الحقل لم يتأثر بالإضراب في ميناء الزاوية.

هذا وبدأ الإضراب في ميناء الزاوية يوم الإثنين، حيث شارك بعض العمال في الإضراب للحصول على مدفوعات نقدية وسط أزمة سيولة أثرت على البنوك في أرجاء البلاد في السنوات الماضية.