الطفلة التي أصيب بجروح بعد سقوط قذيفة في سبها تُنقل إلى مركز طرابلس الطبي

عين ليبيا

نُقلت يوم الاتنين الطفلة نسرين البالغة من العمر 11 عاماً، والتي أصيبت بعدة جروح، جراء سقوط قذيفة في اشتباكات سبها إلى مركز طرابلس الطبي بعد أيام من إصابتها.

وبعد أن تم اسعافها إلى مستشفى مرزق و لصعوبة حالتها تمت إحالتها إلى مركز سبها الطبي حيث ادخلت إلى غرفة العناية، و تلقت العلاجات استعداداً لنقلها إلى طرابلس.

هذا وتم نقلها بسيارة الإسعاف التابعة لمركز سبها الطبي بعد تجهيز السيارة بكل المعدات والأدوية اللازمة لحالتها.